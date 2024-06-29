حارس القادسية يستغل "غرور" كورتوا وينتزع مركزه

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يستهدف كوين كاستيلز حارس مرمى منتخب بلجيكا والمنتقل حديثا إلى نادي القادسية السعودي ملء مركز الحراسة وانتزاعه من مواطنه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وتستعد بلجيكا وحارس مرماها كاستيلز للاختبار الأصعب أمام فرنسا في النسخة الحالية عندما يتواجه المنتخبان في ثمن نهائي البطولة يوم الاثنين.

ووفقا للتقارير، دخل كورتوا في دائرة من المشاكل مع المنتخب منذ منح شارة نيابة القيادة الدولية منه إلى زميله روميلو لوكاكو في مباراة النمسا بتصفيات كأس أوروبا في العام الماضي، وبسبب ذلك كشف كورتوا خلال الموسم الماضي أنه وحتى في حال تعافيه من الرباط الصليبي فإنه لن يشارك في كأس أوروبا ليمنح كاستيلز فرصة قد تغيب عن حارس "المرينغي" مستقبلاً.

ولا يبدو أن الإيطالي دومينيكو تيديسكو، مدرب بلجيكا الذي يمتد عقده حتى 2026، سيرضخ لغرور كورتوا سواء كانت المشكلة بسبب شارة القيادة أم أمر آخر، فبحسب وسائل إعلام بلجيكية أن ما يجري بين الطرفين هو "حرب غرورين" خاصة وأن كورتوا قدم مباريات جيدة جدا منذ عودته من الإصابة الطويلة أبرزها الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند الألماني.

وتبرز أرقام كاستيلز في البطولة حتى الآن بعد استقباله هدفا وحيدا فقط، إذ يقع ثانيا في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد الإسباني أوناي سيمون الذي لم يستقبل أي هدف، وثانيا في نسبة التصديات مقارنة بحراس البطولة كذلك.