مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
استقبل كاستيلز هدفا واحدا في البطولة

حارس القادسية يستغل "غرور" كورتوا وينتزع مركزه

دبي - أحمد المصعبي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يستهدف كوين كاستيلز حارس مرمى منتخب بلجيكا والمنتقل حديثا إلى نادي القادسية السعودي ملء مركز الحراسة وانتزاعه من مواطنه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

وتستعد بلجيكا وحارس مرماها كاستيلز للاختبار الأصعب أمام فرنسا في النسخة الحالية عندما يتواجه المنتخبان في ثمن نهائي البطولة يوم الاثنين.

ووفقا للتقارير، دخل كورتوا في دائرة من المشاكل مع المنتخب منذ منح شارة نيابة القيادة الدولية منه إلى زميله روميلو لوكاكو في مباراة النمسا بتصفيات كأس أوروبا في العام الماضي، وبسبب ذلك كشف كورتوا خلال الموسم الماضي أنه وحتى في حال تعافيه من الرباط الصليبي فإنه لن يشارك في كأس أوروبا ليمنح كاستيلز فرصة قد تغيب عن حارس "المرينغي" مستقبلاً.

ولا يبدو أن الإيطالي دومينيكو تيديسكو، مدرب بلجيكا الذي يمتد عقده حتى 2026، سيرضخ لغرور كورتوا سواء كانت المشكلة بسبب شارة القيادة أم أمر آخر، فبحسب وسائل إعلام بلجيكية أن ما يجري بين الطرفين هو "حرب غرورين" خاصة وأن كورتوا قدم مباريات جيدة جدا منذ عودته من الإصابة الطويلة أبرزها الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند الألماني.

وتبرز أرقام كاستيلز في البطولة حتى الآن بعد استقباله هدفا وحيدا فقط، إذ يقع ثانيا في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد الإسباني أوناي سيمون الذي لم يستقبل أي هدف، وثانيا في نسبة التصديات مقارنة بحراس البطولة كذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انتقادات حقوقية لترمب بسبب "أنت فلسطيني" انتقادات حقوقية لترمب بسبب "أنت فلسطيني"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط