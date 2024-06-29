شاحنة تحطم سيارة رياض محرز

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم السبت، أن سيارة النجم الجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة، تعرضت إلى حادث في إنجلترا.

وأضاف التقرير: وقع الحادث ظهر، يوم الخميس، ومن غير الواضح أن محرز كان يقود السيارة حينها.

وتظهر الصور تعرض سيارة سوداء من نوع، التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني، لخدوش كبيرة في الجهة الأمامية، بعدما اصطدمت بشاحنة بيضاء، ويبدو أيضا أن الضرر لحق بالعجلة الأمامية، قبل أن يتم سحبها لاحقا.

وانتقل محرز "33 عاما" إلى أهلي جدة الصيف الماضي، وشارك مع الفريق في 32 مباراة، قادما من مانشستر سيتي الذي ارتدى قميصه في 145 لقاء.

يذكر أن شقة محرز في مانشستر تعرضت للسطو في مايو 2020، وخسر أغراضا ثمينة تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية – حسب "ذا صن".