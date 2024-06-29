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من أحد ملاعب كأس أوروبا 2024

عواصف رعدية شديدة تهدد مباراة ألمانيا والدنمارك.. ومطالبات "غريبة"

برلين - د ب أ
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من المقرر أن تقام مباراة المنتخب الألماني (الماكينات) أمام نظيره الدنماركي في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في موعدها المحدد في وقت لاحق من، يوم السبت حتى الآن، وسط تهديدات بوجود عواصف رعدية شديدة.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أن الطقس السيئ قد يضرب المنطقة قرب نهاية المباراة، وأنه من وجهة نظر الأرصاد الجوية يفضل عدم لعب أشواط إضافية.

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وذكرت شرطة دورتموند أن المباراة ستقام في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) وأن منطقة المشجعين ستكون مفتوحة أيضا، ولكن متحدثا رسميا صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن القرارات الإضافية تعتمد على المزيد من ملاحظات الأرصاد الجوية.

ولن تتأثر مباراة دور الـ16 الأخرى بين المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، وسويسرا والتي تقام في برلين، بالطقس السيئ.

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ولكن ربما يتم غلق مناطق الجماهير ومناطق المشاهدة العامة في أجزاء أخرى من المدينة بناء على تحذيرات من العواصف.

وقال توبياس رينارتز، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الألمانية: قد يكون البقاء في الخارج وقتها خطيرا للغاية.

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