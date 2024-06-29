فيرستابن يفوز بـ "السرعة".. ويخطف "أول المنطلقين" بجائزة النمسا الكبرى
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حسم ماكس فيرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين بجائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم السبت، بعدما فاز بسباق السرعة، بينما سينطلق لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الثاني.
واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثالث، بعدما تجاوز أوسكار بياستري سائق مكلارين حدود المسار ليتراجع للمركز السابع، بينما ينطلق كارلوس ساينز سائق فيراري من المركز الرابع في حلبة رد بول في سبيلبرغ.
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