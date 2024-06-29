مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غورام كاشيا قائد منتخب جورجيا

قائد جورجيا: عانيت من عقد "وحشية" في طفولتي.. ولقبوني بـ"الغبي"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف غورام كاشيا، قائد منتخب جورجيا، أنه عانى من عقد نفسية بسبب المشاكل التي واجهها في طفولته، حتى إنه لقب بـ "الغبي".

وصنع منتخب جورجيا إنجازا تاريخيا في أول مشاركة له بكأس أوروبا 2024، بعدما بلغ ثمن نهائي البطولة الجارية في ألمانيا، ومن المقرر أن يواجه إسبانيا، يوم الأحد.

وقال قلب دفاع جورجيا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": أعاني من عسر القراءة، طوال طفولتي كنت أعتقد أنني غريب الأطوار وغير متعلم، أخبرني جميع المعلمين بذلك، لم أتمكن من القراءة بصوت عال.

وأضاف البالغ من العمر "36 عاما": طوال طفولتي نشأت على فكرة أنني سيئ في القراءة، وإذا طلبت من المعلمة أن أقرأ شيئا، فلا أستطيع، حتى إنها قالت لي "اجلس يا غبي".

وزاد لاعب سلوفان براتيسلافا الصربي: عانيت من عقد وحشية طوال طفولتي، حتى ذهبت إلى هولند وبدأت في تعلم اللغة الإنجليزية، طلب مني المعلم هناك أن أذهب لإجراء اختبار عسر القراءة، لم أكن أعرف حتى ما تعنيه هذه الكلمة، ذهبت ونجحت في الاختبارات.

تطورات جديدة.. صديقات لاعبي إنجلترا يتعهدن بحماية زوجة ووكر من "عشيقته" رياضة تطورات جديدة.. صديقات لاعبي إنجلترا يتعهدن بحماية زوجة ووكر من "عشيقته"

ويدعي كاشيا أن 14% من سكان جورجيا يعانون من عسر القراءة، ويعتقد أنه لو لم يكن رياضيا محترفا، كان سيعاني من عسر القراءة لبقية حياته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
انتقادات حقوقية لترمب بسبب "أنت فلسطيني" انتقادات حقوقية لترمب بسبب "أنت فلسطيني"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط