قائد جورجيا: عانيت من عقد "وحشية" في طفولتي.. ولقبوني بـ"الغبي"

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كشف غورام كاشيا، قائد منتخب جورجيا، أنه عانى من عقد نفسية بسبب المشاكل التي واجهها في طفولته، حتى إنه لقب بـ "الغبي".

وصنع منتخب جورجيا إنجازا تاريخيا في أول مشاركة له بكأس أوروبا 2024، بعدما بلغ ثمن نهائي البطولة الجارية في ألمانيا، ومن المقرر أن يواجه إسبانيا، يوم الأحد.

وقال قلب دفاع جورجيا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": أعاني من عسر القراءة، طوال طفولتي كنت أعتقد أنني غريب الأطوار وغير متعلم، أخبرني جميع المعلمين بذلك، لم أتمكن من القراءة بصوت عال.

وأضاف البالغ من العمر "36 عاما": طوال طفولتي نشأت على فكرة أنني سيئ في القراءة، وإذا طلبت من المعلمة أن أقرأ شيئا، فلا أستطيع، حتى إنها قالت لي "اجلس يا غبي".

وزاد لاعب سلوفان براتيسلافا الصربي: عانيت من عقد وحشية طوال طفولتي، حتى ذهبت إلى هولند وبدأت في تعلم اللغة الإنجليزية، طلب مني المعلم هناك أن أذهب لإجراء اختبار عسر القراءة، لم أكن أعرف حتى ما تعنيه هذه الكلمة، ذهبت ونجحت في الاختبارات.

ويدعي كاشيا أن 14% من سكان جورجيا يعانون من عسر القراءة، ويعتقد أنه لو لم يكن رياضيا محترفا، كان سيعاني من عسر القراءة لبقية حياته.