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أمادو أونانا وكيليان مبابي

مدافع بلجيكا يتوعد بكسر ساق مبابي

العربية. نت
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توعد أمادو أونانا، مدافع بلجيكا، بكسر ساق النجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ 16 بكأس أوروبا 2024، يوم الاثنين.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم نشر فيديو يظهر فيه أمادو أونانا وهو يتوعد بكسر ساق مبابي، قبل أن يعتذر اتحاد كرة القدم ويشير إلى أنه ربما لم يتم فهم الفيديو من الناحية الفكاهية والساخرة، ويؤكد أنه قام بإزالة المنشور من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة ضوئية من الفيديو الذي نشره الاتحاد البلجيكي
صورة ضوئية من الفيديو الذي نشره الاتحاد البلجيكي

وتلتقي فرنسا بمنتخب بلجيكا، يوم الاثنين، في دوسلفدورف بثمن نهائي البطولة القارية الجارية في ألمانيا، ويتطلع البلجيكون إلى الثأر من هزيمة نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، عندما وصلت فرنسا إلى النهائي بهدف أومتيتي وتوجت باللقب.

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يذكر أن مبابي تعرض لكسر في الأنف خلال مواجهة فرنسا أمام النمسا في افتتاح مشوار "الديوك" في "اليورو "وظل جالسا على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع الطواحين الهولندية، قبل أن يشارك ضد بولندا مرتديا القناع.

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