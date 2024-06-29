مدرب جورجيا: "سباعية" إسبانيا جزء من رحلتنا

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قال الفرنسي ويلي سانيول، المدير الفني لمنتخب جورجيا لكرة القدم، قبل مواجهة المنتخب الإسباني يوم الأحد في دور الـ16 ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، إن الخسارة 1 - 7 أمامهم قبل تسعة أشهر كان جزءا من الرحلة.

وحقق المنتخب الإسباني الفوز الكبير في سبتمبر الماضي في التصفيات، كما فاز أيضا بالمباراة الأخرى 3 - 1 في نوفمبر. و في المجمل، فاز المنتخب الإسباني بست مباريات من سبع مباريات التقيا بها، وكان الانتصار الوحيد لجورجيا في 2016 خلال مباراة ودية.

وبسؤاله عن المباراة التي خسرها 1 - 7، قال الفرنسي سانيول للصحافيين يوم السبت: "لا أريد قول الكثير عن هذا الأمر"، قبل أن يدخل في التفاصيل.

وقال: "بالطبع كانت لحظة صعبة بالنسبة لنا. ولكن في بعض الأوقات في الحياة تحتاج للحظات مثل هذه لتستمر، عندما تكون الأمور صعبة، عندما تعتقد أنك لست جيدا وأنك أخطأت في كل شيء".

وأكد: "كان هذا جزءا من رحلتنا".

يذكر أن المنتخب الإسباني، الفائز باللقب ثلاث مرات، هو الفريق الوحيد الذي فاز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، وسيكون المرشح الأوفر حظا للفوز بالمباراة التي تقام في كولونيا.

ولكن منتخب جورجيا قدم عروضا جيدة في البطولة التي يشارك بها للمرة الأولى، ووصل لدور الـ16 بعد الفوز على البرتغال.

وقال سانيول: "إنها بطولة مختلفة، ومباراة مختلفة. أي شيء ممكن".

وتعهد بألا يتراجع لاعبوه، بما فيهم هداف البطولة جيورجيس ميكاوتادزي.

وقال سانيول: "نريد أن نظهر لأوروبا أننا لا ندافع فقط، وأن بإمكاننا أيضا أن نتعامل مع الكرة بشكل جيد".