"مستفز" .. مدرب باراغواي يهاجم فينيسيوس

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اشتكى دانييل غارنيرو مدرب منتخب باراغواي من تصرفات نجم المنتخب البرازيلي فينيسوس جونيور، الذي سجل هدفين في فوز بلاده 4 – 1 يوم السبت.

ولم يكتف فينيسيوس بالفوز وتسجيل ثنائية في لقاء وضع المنتخب البرازيلي على مقربة من بلوغ ربع النهائي بل استفز لاعبي الخصم في نهاية الشوط الأول بحسب وصف مدرب منتخب بارغواي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليجنت" في لاس فيغاس، نيفادا الأميركية.

ففي نهاية الشوط الأول حاول فينيسيوس القيام بحركة استعراضية للمرور من لاعبي باراغواي، ما استدعى اشتباكه مع لاعبي الاحتياط فابيان بالبوينا وماتياس فياسانتي، ولم يتلقَ البرازيلي أي بطاقة من الحكم بييرو مازا غوميز إلا عند الدقيقة 83 من المباراة.

وزاد المدرب أن طريقة لعب البرازيلي ليست مقبولة لدى منافسيه وكان يجب على الحكم فرض قوانينه في الملعب.

وأصبحت باراغواي خارج كوبا أميركا رسمياً بهذه الخسارة بحلولها في المركز الرابع بعد كوستاريكا والبرازيل وكولومبيا.