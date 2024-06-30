بالصور.. القبض على "مقنع" صعد إلى سقف ملعب مباراة ألمانيا والدنمارك

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اضطر رجال الشرطة للتدخل من أجل التعامل مع رجل "مقنع" صعد إلى سقف ملعب "سيغنال إيدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند، والذي استضاف المباراة التي فاز فيها منتخب ألمانيا على نظيره الدنماركي 2-صفر، مساء السبت، في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ونجح رجال الشرطة في الإمساك برجل يبلغ من العمر (21 عاما) بعد توجهه صوب سقف الملعب.





وأضاءت طائرة مروحية سقف الملعب لتسهيل مهمة الإمساك بالمشجع، بحسب بيان الشرطة الألمانية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل من مدينة أوسنابروك شمال غرب ألمانيا.





وبحسب الشرطة صعد الرجل إلى سقف الملعب في الساعة الثامنة و27 دقيقة بتوقيت غرينتش، ولم يتضح في البداية كيفية صعوده إلى تلك المنطقة ولأي غرض.