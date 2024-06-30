دي زيربي مدرباً لمارسيليا

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تعاقد مارسيليا الفرنسي لكرة القدم رسمياً يوم السبت ولمدة ثلاثة مواسم مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي تعهد بـ "مساعدة النادي للعودة إلى المكانة التي يستحقها مارسيليا" بحسب ما أفاد.

وقال دي زيربي "شعرت برغبة قوية جداً في الانضمام إلى هذا النادي"، مبدياً إعجابه بـ "التاريخ والهيبة اللذين يحيطان بمارسيليا، شغف وحماس مشجعيه، الجدية والحماسة التي أظهرها لي" المسؤولون في النادي المتوسطي.

وأضاف ابن الـ45 عاماً "اتطلع بفارغ الصبر للجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب أورانج فيلودروم، هذه المرة كمدرب لمارسيليا، ومساعدة النادي على استعادة المكانة التي يستحقها مارسيليا".

بالنسبة للمالك الأميركي للنادي فرانك ماكورت، فوصول المدرب الإيطالي "يمثل بداية فصل جديد طموح ويشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا لتحقيق النجاح المستقبلي للنادي".

وكان التعاقد مع المدرب الإيطالي متوقعاً بعدما أعلن مارسيليا قبل أيام معدودة أنه توصّل لاتفاق مبدئي معه لتولي الاشراف على الفريق.

وغادر دي زيربي ناديه السابق برايتون الإنجليزي في نهاية الموسم الفائت وسيحلّ بدلاً من جان لوي غاسيه على رأس الجهاز الفني لمارسيليا.

ويعتبر التعاقد مع دي زيربي خطوة موفقة لمارسيليا الذي أنهى الدوري المحلي الموسم الماضي في المركز الثامن ولن يشارك في المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.

وكان اسم دي زيربي ارتبط بأكثر من ناد أبرزها تشيلسي الإنجليزي وبدرجة أقل منافسه في الدوري الممتاز مانشستر يونايتد، إضافة إلى بايرن ميونخ الألماني.

وكان دي زيربي قاد برايتون في موسمه الأول معه الى نصف نهائي كأس إنجلترا والى التأهل الى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في تاريخه، قبل ان يحتل المركز الحادي عشر في موسمه الثاني بعد ان تخلى عن أكثر من لاعب أساسي أبرزهم الاكوادوري مويسيس كايسيدو المنتقل ألى تشيلسي والأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر المنتقل إلى المنافس المحلي الآخر ليفربول.