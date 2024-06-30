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لحظة انفعال لوتشيانو سباليتي على الصحفي

صحفي يغضب سباليتي بعد مقارنة إيطاليا بسيارة "فيات" وسويسرا بـ"فيراري"

برلين - د ب أ
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تفاعل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بغضب مع أحد الصحافيين عقب خروج الأزوري حامل اللقب، من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بالخسارة بهدفين دون رد أمام سويسرا، مساء السبت، في دور الستة عشر.

وتوجه صحفي سويسري بسؤال إلى سباليتي عما إذا كان منتخب إيطاليا بمثابة سيارة باندا من إنتاج فيات، ومنتخب سويسرا سيارة فيراري.

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وقال سباليتي (65 عاما): عليك أن تتقبل أي شيء، حتى التلميحات من النوعية السيئة مثل ذوقك، من الواضح أنك شخص ذو قدر كبير من السخرية.

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وسأل سباليتي ومسؤوله الصحفي أكثر من مرة عن أسم الصحفي والصحيفة المنستب لها.

وأضاف سباليتي: كنتم أفضل منا وتستحقون الفوز، سنحاول أن نؤدي بشكل أفضل المرةالقادمة.

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