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البرازيلية إيدينا ألفيش أدارت مباراة سابقة بين إنتر ميامي والهلال السعودي

قرار تاريخي.. طاقم نسائي يدير مباراة في كوبا أميركا

واشنطن - د ب أ
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اتخذ اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قرارا تاريخيا في بطولة (كوبا أميركا 2024)، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وقام كونميبول تعيين طاقم تحكيم نسائي للمرة الأولى في تاريخ كوبا أميركا، حيث اختار كلا من البرازيليتين إيدينا ألفيش ونيوزا باك، والكولومبية ماري بلانكو، لإدارة مباراة بوليفيا وبنما في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

إيدينا ألفيش
إيدينا ألفيش

ونجحتا ألفيش وباك في خطف الأضواء إليهما حينما شاركتا في إدارة مباراة ديفينسا إي غوستيسيا الأرجنتيني وإنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في دور المجموعات لبطولة (كوبا ليبرتادوريس) للرجال عام 2021.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لبطولة كوبا أميركا 2024 أن الحكمتين تتمتعان بخبرة كبيرة، بعدما سبق أن شاركتا في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية للرجال في قطر، لتصبحتا أول عنصر نسائي يدير لقاءات المسابقة.

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وتمتلك ألفيش مسيرة مهنية مميزة، حيث بدأت التحكيم عام 2000 وتدرجت في إدارة العديد من المباريات في الدرجات الدنيا، قبل أن تتولى إدارة بطولات مثل كأس العالم للسيدات، بما في ذلك نسخة عام 2019 في فرنسا، حيث أدارت مباراة الدور قبل النهائي بين الولايات المتحدة وإنجلترا.

وفيما يتعلق بماري بلانكو، فسيكون هذا هو ظهورها الثاني في إحدى المسابقات القارية للرجال، بعد بطولة كوبا ليبرتادوريس.

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