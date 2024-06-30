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الحكم أوقف المباراة.. وفي الصورة الأخرى جوناثان ريختر

قصة مرعبة.. لاعب فقد ساقه وراء إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك

العربية. نت
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توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 ببطولة كأس أوروبا 2024 مؤقتا، وذلك بسبب البرق الذي ضرب مدينة بوروسيا أثناء المواجهة التي أقيمت على ملعب " سيغنال ايدونا بارك"، يوم السبت.

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية رياضة توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب سوء الأحوال الجوية

وبدا لاعبو الدنمارك راغبين في إيقاف اللعب، بعد أن أضاءت صواعق البرق سماء الليل، ولم يمض وقت طويل قبل أن يوقف الحكم المباراة، وعاد اللاعبون إلى غرفة تبديل الملابس، لكن تم استئناف اللقاء بعد 15 دقيقة فقط.

اللاعب الدنماركي السابق جوناثان ريختر الذي فقد جزءًا من ساقه اليسرى في ضربة صاعقة على أرض الملعب
اللاعب الدنماركي السابق جوناثان ريختر الذي فقد جزءًا من ساقه اليسرى في ضربة صاعقة على أرض الملعب

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رغبة الدنماركيين في إيقاف المباراة بسبب أن الكثير من لاعبي المنتخب يعرفون جوناثان ريختر، الذي أصيب بصاعقة برق خلال مباراة في عام 2009.

أثناء خروج المنتخبين من الملعب
أثناء خروج المنتخبين من الملعب

وكان مدرب الدنمارك الحالي كاسبر هيولماند يشرف على تدريبه في فريق إف سي نوردغيلاند، وفقد ريختر بعد ذلك ساقه.

وفي عام 2009، ذكرت صحيفة "غارديان" أن عائلة اللاعب أكدت أنه تم بتر الجزء السفلي من ساقه اليسرى، بعد ستة أسابيع من إصابته بالبرق، ودخل في غيبوبة لمدة 10 أيام، وتم إلغاء رقم قميصه من قبل النادي واعتزل في سن الـ 24 عاما.

وتسببت عاصفة رعدية في توقف المباراة المقامة في مدينة دورتموند الألمانية، وذلك بعد مرور 35 دقيقة من انطلاق المباراة.

توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب البرق
توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب البرق

وقرر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير إيقاف المباراة، وتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس قبل عودة اللاعبين مجددا واستئناف المباراة منذ الدقيقة 35.

وبلغت ألمانيا ربع نهائي كأس أوروبا بعدما سجلت هدفين عن طريق كاي هافيرتس وجمال موسيالا في الشوط الثاني.

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