لاوتارو مارتينيز يكشف سبب احتفاله مع ميسي

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أبدى لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، سعادته البالغة بالظهور اللافت لفريقه في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، كاشفا في الوقت ذاته عن سر احتفاله مع ليونيل ميسي، قائد الفريق، خلال الفوز على بيرو.

وحافظ منتخب الأرجنتين على العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بالبطولة، التي يحمل منتخب (راقصو التانغو) لقبها، بعدما تغلب 2-صفر على منتخب بيرو، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالمسابقة المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويدين منتخب الأرجنتين بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز لنجمه لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدفي المباراة في الدقيقتين 47 و86 على الترتيب، ليرفع (بطل العالم) رصيده إلى 9 نقاط، ويتربع على قمة المجموعة عن جدارة.

ورفع نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، ليتربع على صدارة هدافي كوبا أميركا 2024 بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه.

وكان لاوتارو أحرز هدفا خلال فوز الأرجنتين 2-صفر على كندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة، قبل أن يسجل هدف الفريق الوحيد خلال فوزه 1-صفر على تشيلي في الجولة الثانية، وذلك بعد نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء في كلتا المباراتين، غير أنه لعب أساسيا أمام بيرو.

وقال مارتينيز عقب المباراة: أنا سعيد للغاية بالعمل من أجل الفريق. كان الشوط الأول صعبا بالنسبة لنا لكننا عملنا بهدوء في الشوط الثاني لنحصد النقاط الثلاث في النهاية.

أضاف لاوتارو في تصريحاته، التي أبرزها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: أعمل على أن أظهر للمدرب أنني جاهز عندما يحتاجني في أي وقت.

أوضح النجم الأرجنتيني: سأغادر الملعب سعيدا لأننا تمكنا من تحقيق ما عملنا عليه على مدار أسبوع كامل.

وكشف لاوتارو في ختام حديثه: عند الهدف ذهبت لاحتضان ليو ميسي، بالنظر لكل ما يعنيه بالنسبة لنا.

ويلتقي منتخب الأرجنتين في دور الثمانية بالبطولة التي توج بها 15 مرة، مع ثاني المجموعة الثانية، التي تضم منتخب المكسيك وفنزويلا وجامايكا والإكوادور.