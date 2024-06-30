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بدت بطلة ويمبلدون السابقة ماريا شارابوفا غير قابلة للتعرف عليها تقريبًا عندما ظهرت في البطولة الشهيرة

لا يمكن التعرف عليها.. الحسناء شارابوفا تعود إلى ويمبلدون

العربية. نت
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خطفت النجمة ماريا شارابوفا الأنظار بعد ظهورها، يوم الأحد، في بطولة ويمبلدون للسيدات، قبل انطلاق الجولة الأولى من المنافسات، وذلك بعد التغييرات التي صاحبتها.

اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون
من 2
  • اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون
  • اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون
(2 صور)
اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون
اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون
اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون
اختارت شارابوفا ارتداء زي أسود في رحلة العودة إلى ويمبلدون

وحققت النجمة الروسية شهرة كبيرة عندما تغلبت على المصنفة الأولى سيرينا ويليامز وهي في السابعة عشرة من عمرها في عام 2004، لتفوز بأول بطولة "غراند سلام" في مسيرتها، وأصبحت معروفة بشعرها الأشقر الطويل.

وصلت إلى الشهرة عندما فازت بأول بطولة كبرى لها في بطولة ويمبلدون عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها عام 2004.
وصلت إلى الشهرة عندما فازت بأول بطولة كبرى لها في بطولة ويمبلدون عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها عام 2004.

أحرزت الروسية التي اعتزلت الرياضة في فبراير 2020، 36 لقبًا في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي، بينها خمسة في البطولات الكبرى هي أستراليا المفتوحة 2008، رولان غاروس 2012 و2014، ويمبلدون 2004 وفلاشينغ ميدوز 2006.

اعتزلت الروسية قبل أربع سنوات بعد صراع مع الإصابات
اعتزلت الروسية قبل أربع سنوات بعد صراع مع الإصابات

توقفت مسيرتها بشكل مفاجئ في العام 2016 بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى الى إيقافها 15 شهرًا، قبل أن تعود في أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.

ولفتت شارابوفا الأنظار بشعرها الطويل الأشقر المتوهج طوال مسيرتها، لكن فاجأت الجميع عندما عادت إلى ويمبلدون بشعر أسود وهي في سن الـ "37 عاما".

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