مدرب بيرو: لم نجد "أرجلنا" أمام الأرجنتين

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برر الأوروغواياني خورخي فوساتي، المدير الفني لمنتخب بيرو، الظهور الباهت لفريقه خلال خسارته أمام الأرجنتين في بطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا 2024).

وودع منتخب بيرو البطولة، التي توج بلقبها عامي 1939 و1975، عقب خسارته صفر-2 أمام الأرجنتين مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتجمد رصيد بيرو عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب، بعدما تعادل بدون أهداف مع تشيلي في الجولة الافتتاحية، ثم خسر صفر-1 أمام كندا في الجولة الثانية، ليودع المسابقة دون تحقيق أي انتصار.

وقال فوساتي في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي أقيمت في "ميامي غاردنز": كان إنتاجنا هو الأضعف في مبارياتنا الثلاث بمرحلة المجموعات. هذا له عدة أسباب. الأول هو نوعية الخصم. وهذا أمر لا جدال فيه. لديهم لاعبين من طراز عالي للغاية.

وأوضح فوساتي (71 عاما): لعبنا ضد فريق أكثر نشاطا وعانينا بدنيا بعد المباراة ضد كندا، التي أقيمت في ملعب حار جدا وأنهيناها بعشرة لاعبين.

واختتم مدرب منتخب بيرو تصريحاته، قائلا: لم نتمكن من لعب مباراتنا أمام الأرجنتين ولم تكن لدينا الأرجل التي نحتاجها في المباراة.