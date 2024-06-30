موراي: سأخاطر من أجل ويمبلدون

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أبدى أندي موراي، الفائز باللقب مرتين، استعداده للمخاطرة من أجل المشاركة في بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس مرة أخيرة، لكنه لم يعط أي ضمانات بخصوص مشاركته في منافسات الفردي بعد تدريب أجراه يوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب التنس الاسكتلندي وصل إلى ملاعب تدريب نادي عموم إنجلترا للتنس في أورانج بارك، وذلك بعد اسبوع من خضوعه لجراحة لإزالة كيس في العمود الفقري.

وجاء رد فعل موراي متشائما بعد نهاية التدريب، لكنه مازال يأمل في اللعب أمام التشيكي توماس ماخاتش في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء.

وقال موراي في حديثه مع الصحفيين: "لا أعلم إذا كان الوقت سيكون كافيا أم لا، لكنني ساحاول، أنا بحاجة إلى أن أكون قادرا على الحركة بسهولة وهو الأمر الذي لم اتمكن منه بعد، لذلك دعونا نرى ما سيحدث خلال 48 ساعة".

وأضاف: "هناك مجازفة فيما سأقوم به وأنا على استعداد لتحمل ذلك من أجل اللعب".

وأكد موراي أوائل الاسبوع الجاري أنه يخطط للمشاركة في منافسات ويمبلدون، حيث سيشارك كذلك في منافسات الزوجي مع شقيقه جيمي، وكذلك منافسات الأولمبياد والتي من المقرر أن تكون هي المسابقة الأخيرة في مسيرته.