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الشلالات في زوايا ملعب دورتموند

"تبرير جديد والمسؤول يتهرب".. ما قصة سقف ملعب دورتموند؟

العربية. نت
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واجهت ألمانيا الكثير من ردود الأفعال الساخرة، عقب الصور التي تم تداولها بشكل واسع في صفحات التواصل الاجتماعي لملعب "سيغنال ايدونا بارك" الخاص بنادي بوروسيا دورتموند، بسبب تسريب مياه الأمطار وظهور مشاكل التصريف.

مشجعان تحت الشلال
مشجعان تحت الشلال

وتسببت عاصفة رعدية في توقف مباراة ألمانيا والدنمارك، يوم السبت، عندما التقيا في دور الـ 16 ببطولة كأس أوروبا، وقرر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير إيقاف المباراة، وتوجه لاعبو الفريقين إلى غرف الملابس قبل عودة اللاعبين مجددا واستئناف المباراة منذ الدقيقة 35.

وبلغت ألمانيا ربع نهائي كأس أوروبا بعدما سجلت هدفين عن طريق كاي هافيرتس وجمال موسيالا في الشوط الثاني.

وعلقت صحيفة "بيلد" الألمانية على اللقطات التي كشفت مشاكل ملعب بوروسيا دورتموند الشهير، وقالت: مشكلة الملعب يمكن أن تستمر، كما أنها تثير قلق الجميع، بعدما ظهرت "شلالات" في زوايا الاستاد أثناء العاصفة العنيفة، واندفعت كتل من المياه إلى داخل الملعب والمدرجات، وحاول مسؤولي الملعب تصريف المياه بطريقة تقليدية.

ملعب سيغنال ايدونا بارك خلال العاصفة الرعدية يوم السبت
ملعب سيغنال ايدونا بارك خلال العاصفة الرعدية يوم السبت

وبشأن المشكلة التي يعاني منها الملعب، بررت الصحيفة: حدثت "الشلالات" في جانب واحد من الملعب، بسبب مشكلة في السقف، وذات الأمر كان في مباراة تركيا وجورجيا بدور المجموعات، بينما قال أحد الخبراء "أعرف الملعب، لم تتعرض دورتموند لأمطار غزيرة من قبل".

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ولفتت "بيلد" إلى أن مسؤول ملعب دورتموند تهرب من الإجابة على سؤال "بيلد" بشأن مشكلة سقف"سيغنال ايدونا بارك"، كما أن مسؤولية الملعب خلال كأس أوروبا تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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