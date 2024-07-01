أزمة كهربا.. الأهلي يعاقبه وكولر يطلب رحيله

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منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق.

ونشبت أزمة مؤخرا بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين، بإستاد الكلية الحربية.

وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

ورغم أن كهربا تعرض للعقوبة وباتت فرص تواجده في الموسم المقبل صعبة، ولكنه انتظم في تدريب المستبعدين، صباح الاثنين.