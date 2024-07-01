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محمود عبدالمنعم كهربا

أزمة كهربا.. الأهلي يعاقبه وكولر يطلب رحيله

القاهرة - د ب أ
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منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق.

ونشبت أزمة مؤخرا بين كهربا وكولر، تسببت في خروج اللاعب من الحسابات الفنية للفريق في مواجهة طلائع الجيش، يوم الاثنين، بإستاد الكلية الحربية.

كهرباء دخل في أزمة مع المدرب كولر
كهرباء دخل في أزمة مع المدرب كولر

وقررت إدارة الكرة توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه خصما من مستحقات كهربا بسبب أزمته مع كارلوس بيرنغر مطور الأداء ومساعد مارسيل كولر في مران المستبعدين الذي أعقب مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

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ورغم أن كهربا تعرض للعقوبة وباتت فرص تواجده في الموسم المقبل صعبة، ولكنه انتظم في تدريب المستبعدين، صباح الاثنين.

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