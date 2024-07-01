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بلجيكا كان أكثر منتخب استهدف بالتعليقات العنصرية

المنشورات العنصرية في "يورو 2024" تستهدف بلجيكا وكرواتيا

العربية.نت
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الاثنين، أنه سجل 4656 منشورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل محتوى عنصريا، إذ كانت منتخبات بلجيكا وكرواتيا أكثر المستهدفين.

وجرت مراقبة المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"إنستغرام" و"تيك توك"، وكانت موجهة نحو اللاعبين والمدربين والمسؤولين ومشاركين آخرين في البطولة، وجاءت نسبة 74% من المنشورات موجهة بشكل مباشر للاعبين.

وأوضح يويفا أن 71% من المنشورات تم اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المنصات المنشورة بها.

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وأضاف أن 94% من المنشورات التي تم تسجيلها، تضمنت إساءات عامة لم تستهدف فئة أو مجتمعا بعينه، بالإضافة إلى أن 4.5% من المنشورات تضمنت إساءات عنصرية.

وكان "يويفا" قد أطلق برنامجا لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في بطولة كأس أوروبا للسيدات عام 2022، والذي كان يهدف إلى مراقبة حالات الإساءة خلال نهائيات البطولات التي ينظمها الاتحاد، بما في ذلك بطولات الناشئين.

وفي بطولة كأس أوروبا 2024، يراقب البرنامج 622 حسابا ومنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حسابات اللاعبين والمدربين والحسابات الرسمية للفرق المشاركة.

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