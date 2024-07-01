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جود بيلنغهام خلال مباراة إنجلترا وسلوفاكيا

انتهاك محتمل لقواعد السلوك.. "يويفا" يحقق في احتفال بيلنغهام

لندن - د ب أ
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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تحقيق في إشارة قام بها جود بيلنغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة التي فاز فيها فريقه على سلوفاكيا 2-1، يوم الأحد، في دور الستة عشر بكأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نجم ريال مدريد أشار بتجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا بعد هدفه الذي نجح من خلاله في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقائق الأخيرة في دور الستة عشر في غلسنكرشن.

وأصدر (يويفا) بيانا، يوم الاثنين جاء فيه: ستجري لجنة الأخلاق والانضباط تحقيقا بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلنغهام، بعد حدوث ذلك خلال مباراة.

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وأضاف: سيتم الإعلان عن أي معلومات بخصوص هذا الأمر في حينه.

وكان بيلنغهامنشر عبر حسابه على منصة "إكس" عن تلك الإشارة بعد المباراة قائلا: إنها مزحة داخلية مع بعض الأصدقاء المقربين الذين حضروا المباراة، لا شيء سوى الاحترام للمنتخب السلوفاكي الذي خاض المباراة بقوة.

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