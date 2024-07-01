انتهاك محتمل لقواعد السلوك.. "يويفا" يحقق في احتفال بيلنغهام
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراء تحقيق في إشارة قام بها جود بيلنغهام، لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة التي فاز فيها فريقه على سلوفاكيا 2-1، يوم الأحد، في دور الستة عشر بكأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نجم ريال مدريد أشار بتجاه مقاعد بدلاء سلوفاكيا بعد هدفه الذي نجح من خلاله في تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في الدقائق الأخيرة في دور الستة عشر في غلسنكرشن.
وأصدر (يويفا) بيانا، يوم الاثنين جاء فيه: ستجري لجنة الأخلاق والانضباط تحقيقا بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلنغهام، بعد حدوث ذلك خلال مباراة.
وأضاف: سيتم الإعلان عن أي معلومات بخصوص هذا الأمر في حينه.
وكان بيلنغهامنشر عبر حسابه على منصة "إكس" عن تلك الإشارة بعد المباراة قائلا: إنها مزحة داخلية مع بعض الأصدقاء المقربين الذين حضروا المباراة، لا شيء سوى الاحترام للمنتخب السلوفاكي الذي خاض المباراة بقوة.
-
حادثة مأساوية .. وفاة موهبة الصين خلال مباراة لتنس الريشة
توفي تشانغ تشي جي، اللاعب الواعد لمنتخب الصين لكرة الريشة، بعدما أغمي عليه خلال ...
رياضة
-
يورو 2024.. كابيلو يفتح النار: سباليتي "متعجرف"
اعتبر المدرّب السابق فابيو كابيلو أن المنتخب الإيطالي يعاني في غياب لاعبين من ...
رياضة
-
أزمة كهربا.. الأهلي يعاقبه وكولر يطلب رحيله
منح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر للاستغناء عن ...
رياضة