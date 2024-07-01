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فيليكس وكانسيلو

برشلونة يحذف "منشور" رحيل فيليكس وكانسيلو

برشلونة - د ب أ
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد، عدم تجديد عقد مدافعه ماركوس ألونسو، فيما تم حذف منشور عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يشير إلى نهاية فترة الإعارة لكل من جواو كانسيلو وجواو فيليكس.

وانضم ألونسو إلى برشلونة قادما من تشيلسي الإنجليزي عام 2022، حيث خاض 45 مباراة وسجل ثلاثة أهداف مع برشلونة.

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وقال بيان للنادي: ماركوس ألونسو لن يستمر مع برشلونة، مع نهاية عقد المدافع الإسباني في 30 يونيو. برشلونة يرغب في توجيه الشكر والتقدير لتفانيه ومجهوده الكبير، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل.

وكان برشلونة أعلن عبر (إكس) نهاية إعارة كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي، وجواو فيليكس من أتليتكو مدريد، لكن المنشور تم حذفه فيما بعد.

وأكد الثنائي رغبتهما في البقاء مع برشلونة، لكن الأزمة المالية التي تلقي بظلالها على النادي مع وجود المدرب الألماني الجديد هانزي فليك لن تمكنه من عرض مبالغ ضخمة في الانتقالات، ورغم ذلك يتم عقد محادثات من أجل اتمام انتقال اللاعبين إلى برشلونة بشكل نهائي.

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