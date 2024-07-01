حادثة مأساوية .. وفاة موهبة الصين خلال مباراة لتنس الريشة

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توفي تشانغ تشي جي، اللاعب الواعد لمنتخب الصين لكرة الريشة، بعدما أغمي عليه خلال مباراة في بطولة آسيوية، ولم يتمكن المسعفون من إنعاشه وتوفي لاحقا في المستشفى.

وأعرب الاتحاد الصيني لكرة الريشة عن تعازيه في وفاة اللاعب البالغ من العمر 17 عاما، خلال مباراة ضمن بطولة آسيا لتنس الريشة للشباب في مدينة يوغياكارتا الإندونيسية.

وفقد تشانغ، المولود في 30 يناير 2007، وعيه فجأة خلال المباراة، يوم الأحد، وأفاد المنظمون أنه على الرغم من جهود الإنقاذ الفورية التي بذلها الفريق الصيني والطاقم الطبي للبطولة، توفي تشانغ في المستشفى لاحقا.

وانضم الشاب إلى المنتخب الصيني للناشئين في 2023، وحقق العديد من الألقاب، لما في ذلك بطولة فردي الرجال وبطولة الزوجي لتنس الريشية في الصين عامي 2023 و2024.

وأثارت وفاته انتقادات ونقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي، حول مدى فعالية الاستجابة الطبية خلال البطولة، بينما ذكر بيان نشره الاتحاد الآسيوي لكرة الريشة والاتحاد الإندونيسي أن تشانغ تم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى في أقل من دقيقتين، ولم يحدد المستشفى سبب الوفاة وما زال التحقيق مستمرا.