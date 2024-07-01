سابالينكا تنسحب من بطولة ويمبلدون

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انسحبت أرينا سابالينكا المصنفة الثالثة عالميا من بطولة ويمبلدون للتنس قبل ساعات من مباراتها الأولى ضد الأميركية إمينا بيكتاس.

وكشفت سابالينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين، يوم السبت الماضي، أن هناك إمكانية لانسحابها من بطولة ويمبلدون بسبب مشكلة مستمرة في الكتف تؤثر على قوة إرسالها.

وكان من المقرر أن تحتل سابالينكا المركز الثاني في الملعب رقم 1، لكنها أوقفت تدريباتها، يوم الإثنين، قبل أن يؤكد منظمو البطولة أن اللاعبة البيلاروسية اضطرت للانسحاب، وستحل مكانها في القرعة الرئيسية اللاعبة الروسية إيريكا أندريفا باعتبارها خاسرة محظوظة.