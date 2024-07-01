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سابالينكا أوقفت تدريباتها يوم الاثنين

سابالينكا تنسحب من بطولة ويمبلدون

لندن - د ب أ
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انسحبت أرينا سابالينكا المصنفة الثالثة عالميا من بطولة ويمبلدون للتنس قبل ساعات من مباراتها الأولى ضد الأميركية إمينا بيكتاس.

المصنفة الثالثة انسحبت قبل ساعات من مباراتها الأولى
المصنفة الثالثة انسحبت قبل ساعات من مباراتها الأولى

وكشفت سابالينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين، يوم السبت الماضي، أن هناك إمكانية لانسحابها من بطولة ويمبلدون بسبب مشكلة مستمرة في الكتف تؤثر على قوة إرسالها.

البيلاروسية تعاني بسبب مشكلة مستمرة في الكتف
البيلاروسية تعاني بسبب مشكلة مستمرة في الكتف

وكان من المقرر أن تحتل سابالينكا المركز الثاني في الملعب رقم 1، لكنها أوقفت تدريباتها، يوم الإثنين، قبل أن يؤكد منظمو البطولة أن اللاعبة البيلاروسية اضطرت للانسحاب، وستحل مكانها في القرعة الرئيسية اللاعبة الروسية إيريكا أندريفا باعتبارها خاسرة محظوظة.

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