نجم النمسا.. "عنصري" أضاع سيارة إيتو وشتم لاعب الأهلي

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أصبح المهاجم ماركو أرناوتوفيتش أحد أهم عناصر منتخب النمسا، الذي خطف الأضواء في بطولة كأس أوروبا 2024 الجارية في ألمانيا، بعدما تأهل إلى دور الـ 16 عقب أداء رائع في مرحلة المجموعات، ويتمتع اللاعب بالكثير من الموهبة، لكنه يفتقر في كثير من الأحيان إلى العقل.

يعرف عن أرناوتوفيتش بأنه يملك وجهين، وهو من النوع الذي يجعل جماهير كرة القدم تنسى صورته السئية خارج الملعب عبر تألقه داخل المستطيل الأخضر.

مشاكل مورينيو

عندما ظهر لأول مرة كان يتميز بشخصيته القوية، وتمكن من إظهار موهبته وقدراته في سن السابعة عشرة عندما انضم إلى تفينتي الهولندي.

ووفقا للمهاجم، تعلم هناك كل ما أظهره اليوم، والحقيقة أن مستواه الرائع لفت انتباه أحد عمالقة الدوري الإيطالي، إنتر، ومن هنا بدأت شهرة أرناوتوفيتش، لكنه لعب 3 مباريات فقط بسبب معاناته من إصابة في القدم، وكان ضمن الفريق الذي فاز بالثلاثية الشهيرة "الدوري والكأس وأبطال أوروبا" عام 2010، لكن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يكن راضيا عنه، ووصفه بـ "الطفل".

وفي أحد التجمعات سئم مورينيو من وصول المهاجم متأخرا إلى التدريبات، وروى ماركو القصة: كنت نائما أثناء تناول الفريق للإفطار، بعد ذلك كان هناك اجتماع للفريق ولم أحضره لأن غرفتي كانت في الطابق الـ 75، حدث نفس الشيء قبل إحدى المباريات، وكنت أعرف بالفعل أنه سيقتلني، لقد تشاجرنا وحولني إلى تدريبات فردية.

صداقة بالوتيلي وسرقة إيتو

يقول المثل "قل لي من تصاحب أقل لك من أنت". ليس هناك مثل أفضل من وصف حالة أرناوتوفيتش، لأنه كان على صداقة قوية مع المهاجم المثير للجدل ماريو بالوتيلي، الذي كان متورطا في العديد من المشاكل والقضايا ونقلها إلى النمساوي، مثل الليلة التي سرقت فيها السيارة الفاخرة التي أعارها له الكاميرون صامويل إيتو.

أعار إيتو سيارة "بنتلي جي تي 63" بقيمة 150 ألف يورو لأرناوتوفيتش، والذي احتفظ بها وأخذها إلى فندق شيراتون في ميلان، إلا أن أحد العاملين قام بسرقتها – حسب صحيفة "آس" الإسبانية، وظهرت في وقت لاحق بالمجر.

رفض "الضغط"

أمضى أرناوتوفيتش عامين في فيردر بريمن الألماني، رفض القيام بتمارين الضغط، لم يكن يحب التدريبات البدنية، ودخل في عراك بالأيدي مع زميله اليوناني سوكراتيس، وأوقفته الشرطة أيضا بسبب مشاركته في سباق سيارات غير قانوني، وقال حينها لرجل الشرطة بعد إيقافه "أنا أكسب الكثير، حتى أنني أستطيع شراء حياتك".

العنصرية

في موسم 2008-2009، كشف إبراهيم كارغبو، لاعب خط الوسط السيراليوني، أن أرناوتوفيتش وصفه بـ "الأسود"، لكن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أغلق القضية بسبب نقص الأدلة.

ألفاظ خادشة

أما النسخة الماضية لكأس أوروبا، أوقفته اللجنة التأديبية لـ "يويفا" مباراة واحدة، لأنه عندما كان يحتفل بهدفه توجه صوب إزغان إليوسكي لاعب مقدونيا الشمالية ووجه له عبارات خادشة للحياء تمس والدته، إضافة إلى ألفاظ عنصرية.

التحول إلى "رجل طيب"

بعد انتقاله إلى ستوك سيتي ووست هام حاول أن يتصرف بشكل أفضل قليلا، ثم قرر فجأة الانتقال في 2019 إلى شنغهاي الصيني، قبل العودة إلى الدوري الإيطالي ليلعب مع بولونيا لمدة 3 مواسم، ثم العودة إلى إنتر الذي يلعب معه حاليا، وسجل له 7 أهداف خلال 35 مباراة.

ومع خلفية مليئة بالمشاكل والخلافات، من الواضح أن وصل إلى كأس أوروبا وهو مستعد لتنظيف صورته، لأن لم يخرج عن النص في مرحلة المجموعات، ولعب دورا كبيرا في قيادة النمسا إلى دور الـ 16 متصدرة على حساب منتخبات ثقيلة مثل فرنسا وهولندا، ويملك هدفا وحيدا كان في شباك بولندا، وسيكون أمام تحد جديد، مساء الثلاثاء، أمام تركيا للوصول إلى ربع النهائي.