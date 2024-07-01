يوردانيسكو.. ابن "جنرال" أعاد إلى رومانيا ابتسامتها

دقيقتان للقراءة

تتأهب رومانيا لخوض ثاني واحدة من أهم المباريات في تاريخها يوم الثلاثاء عندما تلاقي هولندا بثمن نهائي كأس أوروبا تحت قيادة إدوارد يوردانيسكو ابن "الجنرال" أنخيل الذي كان مدرباً لجورجي هاجي ورفاقه قبل 30 عاماً عندما فازوا على الأرجنتين 3-2 في ثمن نهائي كأس العالم 1994.

وفي ذلك الظهيرة الكاليفورنية القائظة، كان إدوارد بعمر 16 عاماً يشاهد والده ولاعبيه وهم يتلاعبون بأبطال العالم مرتين من قبل ووصيف النسخة الماضية بعد أيام من إيقاف أسطورته دييغو مارادونا بسبب المنشطات.

قال إدوارد الذي أحب الكرة من خلال والده الملقب بـ"الجنرال": كنت في باسادينا ذلك اليوم، والآن أمامنا فرصة لكتابة التاريخ مع جيل مختلف، نريد أن نخالف التوقعات ونرسم البسمة على شفاه الرومان.



كان إدوارد بعمر السادسة في 1984 ويذهب مع والده أنخيل مساعد مدرب ستيوا بوخارست إلى الملعب لمشاهدة التدريبات، الرجل الذي كتب تاريخاً لا ينسى في عدة دول حول العالم، كان يعمل مساعداً لإيمريك ييني وما هي إلا عامين ليفوز ستيوا بوخارست ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة.

أدخل أنخيل ابنه إدوارد إلى فئات ستيوا السنية وكذلك فعل تيودورال ستويكا أحد أساطير نادي بوخارست مع ابنه ألين قبل أن تتكون علاقة صداقة بين الابنين.



شاهد إدوارد والده وهو يوجه لاعبيه في ملعب "روز بول" عندما تقدم إيلي دوميتريسكو بهدف رومانيا الثاني بعد 18 دقيقة لعب، ولم يرتح "الجنرال" إلا بعدما سجل جورجي هاجي الهدف الثاني قبل إحراز بالبو هدف الأرجنتين الثاني في الدقيقة 75، وصعود رومانيا إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخها.

المغامرة الرومانية انتهت في ربع النهائي بشكل دراماتيكي، تعادل راديكولو في الدقيقة 88 من مباراة السويد ثم أضاف الثاني قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الإضافي الأول، لكن قبل 5 دقائق من كتابة التاريخ أحرز كينيث أندرسون هدف التعادل السويدي لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح وحينها أضاع الرومان ركلتين وفاز السويديون 5-4.

بعد تلك التجربة بلغت رومانيا ثمن نهائي كأس العالم 1998، ووصلت ربع نهائي "يورو 2000" لكن بعد ذلك تهاوت نتائجها بشكل ملحوظ، إذ غابت عن المشاركات المونديالية ولم تنجح بتجاوز دور المجموعات في بطولتي كأس أوروبا 2008، 2016، حتى جاء ابن "الجنرال" ليعيد أمجاد والده.