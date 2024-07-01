يورو 2024.. "النيران الصديقة" تقصي بلجيكا وتؤهل فرنسا إلى ربع النهائي
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تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره البلجيكي 1-صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.
وسجل يان فيرتونخين، مدافع منتخب بلجيكا، هدف المباراة الوحيد لفرنسا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.
وبات ذلك الهدف هو الثالث للمنتخب الفرنسي في البطولة، ولم ينجح الفريق في تسجيل هدف من اللعب المفتوح خلال المسابقة، حيث كان الهدف الوحيد في الفوز على النمسا بهدف عكسي، ثم تعادل الفريق سلبا مع هولندا، وسجل له مبابي هدفا من ضربة جزاء في المباراة الثالثة التي تعادل فيها مع بولندا 1-1.
وسيواجه المنتخب الفرنسي في الدور المقبل، الفائز من مواجهة البرتغال وسلوفينيا، والتي تقام في وقت لاحق من، يوم الاثنين.
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