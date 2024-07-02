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غاياردو
غاياردو تولى تدريب الاتحاد في 8 أشهر

اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني غاياردو

العربية.نت
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أعلن اتحاد جدة يوم الثلاثاء فسخ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بعد 8 أشهر فقط من توليه المسؤولية الفنية في النادي الذي حل خامساً في دوري روشن السعودي الموسم الماضي.

وتولى مارسيلو بطل كوبا ليبرتادوريس مرتين مع بوكا جونيورز تدريب اتحاد جدة في نوفمبر الماضي خلفاً للبرتغالي نونو سانتو، وقاد الفريق في 33 مباراة خرج بـ15 فوزاً و4 تعادلات مقابل 14 خسارة.

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وخسر غاياردو مع الاتحاد بطولات دوري روشن السعودي، كأس العالم للأندية، كأس الدرعية للسوبر السعودي وكأس الملك.

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