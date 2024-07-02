إد شيران "يغني" للترفيه عن نجوم منتخب إنجلترا
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أقام إد شيران المغني البريطاني الشهير حفلاً للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم في معسكره ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة بألمانيا وذلك عقب الفوز المثير على سلوفاكيا في ثمن النهائي 2-1.
وظهر المغني الفائز بعدة جوائز في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يؤدي أغنيته "ذي أيه-تيم" للمنتخب الذي يدربه غاريث ساوثغيت بعد حصة تدريبية مساء الاثنين.
وزار شيران، مشجع فريق إيبسويتش، منتخب إنجلترا في السابق وحضر الفوز الدرامي الذي حققه المنتخب الإنجليزي على منتخب سلوفاكيا 2 - 1 في دور الـ16، والتقطت صوراً للمغني البالغ من العمر 33 عاما في المدرجات وهو يحتفل بهدف جود بيلنغهام الذي عادل النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها شيران مباراة للمنتخب الإنجليزي في اليورو حيث حضر المباراة التي تعادل فيها المنتخب الملقب بالأسود الثلاثة أمام الدنمارك 1-1 في دور المجموعات.
ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة المنتخب السويسري في دور الثمانية يوم الأحد المقبل.
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