الفرج يغادر الهلال متساوياً مع بيليه والألماني مولر

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يغادر سلمان الفرج ناديه الهلال السعودي وهو في قائمة تضم الكثير من عظماء كرة القدم فازوا أكثر من غيرهم ببطولات الدوري مع فريق واحد، إذ يعتبر أكثر لاعب حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين مع ناد واحد بواقع 8 مرات.

وفاز الفرج (34 عاماً) ببطولة الدوري السعودي للمحترفين 8 مرات مع الهلال بدأت في 2009-2010 وانتهت بنهاية الموسم الماضي بالإضافة إلى عدة بطولات مختلفة.



ويعتبر الويلزي رايان غيغز أكثر لاعب فاز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع 13 مرة خلال مسيرته مع "الشياطين الحمر" التي بدأت مطلع التسعينيات وانتهت عام 2014.

وفي ألمانيا بات النجم توماس مولر أكثر لاعب فاز ببطولة الدوري عبر التاريخ عندما احتفل الموسم قبل الماضي ببطولة الدوري رقم 12 التي يحققها مع بايرن ميونخ، ويبدو أن رقم اللاعب الألماني الدولي مرشح للزيادة الموسم المقبل في ظل تعزيزات الفريق لصفوفه خلال الصيف الحالي.



ويحمل الأسطورة باكو خينتو الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالإضافة إلى ذلك فهو أكثر لاعب فاز بالدوري الإسباني بعدد 12 مرة.

ولا يتفوق أحد في البرتغال على الأسطورة أوزيبيو الذي فاز بـ11 بطولة دوري مع بنفيكا، أما في إيطاليا فإن الحارس الأيقوني جيانلويجي بوفون أكثر من فاز بالمسابقة المحلية بواقع 10 مرات.



ويقف جان هاينز في المقدمة كأكثر لاعب فاز بالدوري الهولندي مع فريقه آيندهوفن بـ9 مرات، وهو ذات عدد البطولات للبرازيلي ماركينيوس مع باريس سان جيرمان، وأوليفر ديشاشت مع أندرلخت البلجيكي.

وفاز الأسطورة بيليه ببطولة الدوري البرازيلي 6 مرات مع سانتوس، أما ليوناردو أسترادا ففاز مع ريفر بليت بـ9 بطولات دوري أرجنتيني.

وعلى الصعيد العربي يعتبر حسام عاشور أكثر لاعب مصري فاز ببطولة الدوري إذ احتفل بـ13 لقباً مع الأهلي قبل رحيله إلى الاتحاد السكندري، حيث يلعب الآن.

