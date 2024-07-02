بأمر مدرب فرنسا .. مبابي "ممنوع" من خلع القناع

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يتعين على كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، أن يرتدي قناعا للوجه لحماية أنفه المكسور لما تبقى من مباريات الفريق في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا وذلك بقرار من المدرب ديديه ديشان.

وقال ديشان للصحافيين عقب الفوز على المنتخب البلجيكي بهدف نظيف في دور الـ16: يجب أن يعتاد على القناع، لأنه يجب أن يرتديه في الأسبوعين المقبلين.



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وأضاف : ليس من السهل اللعب وأنت ترتدي القناع، ولكنه يحرز تقدما بالفعل. هناك مسألة التعرق، ونعلم أن العرق يمكن أن يدخل في عينيه. يمكن أن يؤثر على الرؤية. يقول إنه يرى الأشياء بتقنية ثلاثية الابعاد. كل شيء أمامه على ما يرام. ولكن هناك تأثير على رؤيته لبقية أرجاء الملعب.

وحتى الآن سجل قائد المنتخب الفرنسي وهدافه الرئيسي هدفا واحدا فقط من ركلة جزاء في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الفرنسي مع نظيره البولندي 1-1 في دور المجموعات، علما بأن مبابي أصيب بكسر في الأنف في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على النمسا بهدف دون رد.