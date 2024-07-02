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نيكو ويليامز
نيكو يرتبط مع بلباو بعقد حتى 2027

برشلونة يتخذ القرار.. يجب التعاقد مع وليامز

العربية.نت
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كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بدأ تكثيف جهوده من أجل التعاقد مع نيكو وليامز نجم المنتخب الإسباني من أتلتيك بلباو عقب تألق الأخير الملحوظ في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة النادي والمدير الفني الجديد للفريق هانزي فليك يرغبان بشدة في التعاقد مع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح والبالغ من العمر 21 عاما.

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ولكن، مازال برشلونة يعاني من مشاكل مالية، كما أن وليامز وقع لتوه عقدا مع بلباو يمتد حتى 2027 في ديسمبر الماضي بشرط اجزائي يبلغ 60 مليون يورو.

وقال اللاعب مؤخرا لمحطة "تي.في.إي" التليفزيونية : مددت عقدي لتوي مع أتلتيك، أشعر براحة شديدة هنا. أنا سعيد للغاية.

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