مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رونالدو
رونالدو بدا حزيناً بعد إضاعة ركلة الجزاء أمام سلوفينيا

رونالدو: لا أعرف الخوف.. الوداع اقترب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أكد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال أن كأس أوروبا 2024 المقامة حالياً في ألمانيا ستكون النهائيات القارية الأخيرة بالنسبة لابن الـ39 عاماً الذي بلغ ورفاقه الاثنين الدور ربع النهائي بالفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وكانت المشاركة السادسة القياسية لرونالدو في النهائيات القارية لتنتهي بشكل قاس جداً لو لم يتألق الحارس ديوغو كوستا في صد الركلات الترجيحية الثلاث التي نفذها السلوفينيون، لاسيما أن نجم النصر السعودي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

رونالدو يحقق حلم لاجئ سوري مصاب بورم خبيث رياضة رونالدو يحقق حلم لاجئ سوري مصاب بورم خبيث

لكن خبرة النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي تجلّت في ركلات الترجيح حين انبرى لأولها ونجح في تسجيلها بثقة، ممهداً الطريق أمام بلاده لحسم بطاقتها إلى ربع النهائي حيث ستتواجه مع فرنسا في إعادة لنهائي 2016 حين فازت 1-0 بعد التمديد بين جماهير "الديوك".

وبعد المباراة، التي بكى فيها بعد اهداره ركلة الجزاء، قال رونالدو للتلفزيون البرتغالي "آر تي بي": إنها من دون شك النهائيات الأوروبية الأخيرة بالنسبة لي بالتأكيد، لكن الأهم في هذه المسيرة التي صنعتها، هو الحماس الذي ما زلت أتمتع به هنا.

وفشل رونالدو حتى الآن في تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف في النهائيات القارية (14 بفارق 9 عن الفرنسي ميشبل بلاتيني) والأهداف الدولية بالمجمل (130)، ما جعله محبطاً في بعض الفترات لكن قال: سأقدّم دائماً أفضل ما لدي من أجل هذا القميص، إن نجحت في التسجيل أم لا. وسأفعل ذلك طيلة حياتي.

وتابع: أقوم بهذا الأمر خلال 20 عاماً. كما رأيتم، أهدرت ركلة الجزاء لكني أردت أن أكون أول المسجّلين في الركلات الترجيحية. يجب أن تتحمل المسؤولية. لا يجب أن تشعر بالخوف. لم أشعر يوماً بالخوف في مواجهة هذه الأمور. أصيب في بعض الأحيان وفي الأحيان الأخرى أخطئ. لكن الاستسلام ليس بالشيء الذي يمكن سماعه بجانب اسمي.

مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا رياضة مودريتش أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس أوروبا

ويمني رونالدو النفس بأن يودع النهائيات القارية برقم قياسي جديد في حال وصوله إلى الشباك، إذ سيصبح أكبر هداف في تاريخ البطولة أمام زميله السابق في ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش الذي سجل في الجولة الثالثة من دور المجموعات هدف التقدم على إيطاليا (1-1)، وبات بعمر 38 عاما و289 يوماً أكبر هداف أمام مهاجم النمسا إيفيتشا فاستيتش الذي سجل عام 2008 بعد بلوغه 38 عاما و257 يوماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين" خطوة قد يقدم عليها الناخبون الفرنسيون للتصدي لـ"أقصى اليمين"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط