رونالدو يحقق حلم لاجئ سوري مصاب بورم خبيث

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حقق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أعظم أمنية لطفل سوري "4 أعوام"، يعاني من مرض عضال، إذ التقى به قبل المباراة الهامة لمنتخب بلاده ضد سلوفينيا، يوم الاثنين، في دور الـ 16 بكأس أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا والتي انتهت بتأهل البرتغال إلى ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن رونالدو "39 عاما" حقق حلم طفل سوري يدعى عوار، الذي يعاني من ورم خبيث، وأراد مقابلة نجمه البرتغالي في أي فرصة، قبل أن يتحقق ذلك في مدينة فرانكفورت.



وعندما وصل منتخب البرتغال إلى ملعب المباراة استقبل المهاجم الشهير الصبي قبل أن يتجه إلى غرفة الملابس للاستعداد للمواجهة الهامة ووعده وعائلته بلقاء أطول بعد نهاية اللقاء وهو ما فعله اللاعب الأكثر تسجيلاً في تاريخ المباريات الدولية.

وأضاف التقرير: تعود القصة، إلى أن طبيبة في فريق الرعاية التلطيفية في مستشفى جامعة جيسن، تحدثت عبر الإذاعة في الأسبوع الماضي، وكشفت أن عوار من عائلة لاجئة سورية وأنه يحلم بمقابلة رونالدو.

ويعيش عوار وعائلته في فيتسلار منذ أكتوبر 2023، بعدما غادروا سوريا على أمل أن يحصلوا على مساعدة طبية، ولكن الأورام التي يعاني منها عوار انتشرت في جسمه وجعلته غير قادر على الكلام.

