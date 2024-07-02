سلمان الفرج يكتب نهاية قصته مع الهلال

1 دقيقة للقراءة

اتفق الهلال مع قائده سلمان الفرج على عدم إكمال الأخير مشواره مع الفريق بعد نهاية الموسم الماضي، لينهي رحلة دامت 16 عاماً مع أزرق العاصمة السعودية.



وبدأ الفرج الذي سيكمل 35 عاماً الشهر المقبل مشواره مع كرة القدم في فئات الهلال السنية قبل أن يظهر للمرة الأولى مع الفريق في 2008 تحت قيادة الروماني أولاريو كوزمين، ومن بعدها أصبح لاعباً أساسياً في قائمة الأزرق خلال عقد ونصف.

مادة اعلانية

وفاز الفرج بالدوري السعودي للمحترفين 8 مرات مع الهلال "رقم قياسي"، بالإضافة إلى 5 ألقاب في كأس الملك، وكأس السوبر السعودي 4 مرات بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا مرتين.