قرار رئاسي.. 19 نوفمبر يوم الأسطورة بيليه في البرازيل
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تحتفل البرازيل باليوم الوطني للأسطورة بيليه في 19 نوفمبر من كل عام، حيث تقرر تخصيص هذا اليوم لأسطورة كرة القدم الراحل الذي يعتقد أنه أحرز هدفه رقم 1000 في ذلك اليوم من عام 1969.
وأعلنت الحكومة البرازيلية رسميا يوم الثلاثاء أن الرئيس لولا دا سيلفا مرر قانونا يقضي بتكريم بيليه الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي رحل في 29 كانون ديسمبر 2022 عن 82 عاما.
وتحدد يوم 19 نوفمبر من كل عام للاحتفال ببيليه، لأنه اليوم الذي شهد تسجيل الجوهرة السوداء هدفه رقم 1000 من ضربة جزاء خلال فوز فريقه سانتوس على فاسكو دي غاما 2 -1 على استاد ماراكانا في عام 1969.
-
اللصوص يسرقون "الأدوات الصحية" من حمامات الأسطورة بيليه
بات منزل الأسطورة بيليه، أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، في ساوباولو مرتعاً للمشردين ...
رياضة
-
وفاة والدة الأسطورة بيليه
توفيت سيليستي أرانتس، والدة "الملك" بيليه، عن عمر 101 عام، بعد عام ونصف من وفاة ...
رياضة
-
بعد بيليه.. فينيسيوس سفيراً للنوايا الحسنة في "يونسكو"
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يوم الجمعة، تعيين ...
رياضة عالمية