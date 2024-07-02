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بيليه
بيليه بلغ هدفه رقم ألف يوم 19 نوفمبر 1969

قرار رئاسي.. 19 نوفمبر يوم الأسطورة بيليه في البرازيل

العربية.نت
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تحتفل البرازيل باليوم الوطني للأسطورة بيليه في 19 نوفمبر من كل عام، حيث تقرر تخصيص هذا اليوم لأسطورة كرة القدم الراحل الذي يعتقد أنه أحرز هدفه رقم 1000 في ذلك اليوم من عام 1969.

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وأعلنت الحكومة البرازيلية رسميا يوم الثلاثاء أن الرئيس لولا دا سيلفا مرر قانونا يقضي بتكريم بيليه الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي رحل في 29 كانون ديسمبر 2022 عن 82 عاما.

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وتحدد يوم 19 نوفمبر من كل عام للاحتفال ببيليه، لأنه اليوم الذي شهد تسجيل الجوهرة السوداء هدفه رقم 1000 من ضربة جزاء خلال فوز فريقه سانتوس على فاسكو دي غاما 2 -1 على استاد ماراكانا في عام 1969.

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