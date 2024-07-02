كوستا ينقذ البرتغال ورونالدو من وداع "يورو 2024"

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أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الوقت الإضافي، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي وتصدى ديوغو كوستا لثلاث ركلات ترجيح لتتغلب البرتغال على سلوفينيا 3-صفر بركلات الترجيح وتتأهل على حسابها إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.



ولم ينجح أي من الفريقين في هز شباك منافسه طوال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، وتعرض رونالدو لصدمة قوية في الوقت الإضافي عندما أضاع فرصة التسجيل من ضربة جزاء، واستمر التعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.



















وسجل للبرتغال كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى الحارس للركلات الثلاث التي سددها يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.

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