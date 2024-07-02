مدرب البرازيل يستعد لمواجهة "أفضل جيل" كولومبي

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يتوقع دوريفال جونيور مدرب البرازيل مباراة صعبة عندما يواجه ما يعتبره أحد أفضل أجيال كولومبيا في ختام مباريات دور المجموعات في كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الثلاثاء "صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش".



وتحتاج البرازيل، التي تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد تعادل وفوز، للانتصار على استاد ليفي في سانتا كلارا لتنتزع صدارة المجموعة من كولومبيا التي تتصدر تملك ست نقاط من انتصارين.



وتأهلت كولومبيا بالفعل لدور الثمانية بينما اقتربت البرازيل من اللحاق بها.







وقال دوريفال، الذي درب خاميس رودريغيز قائد كولومبيا في ساو باولو، إنه يدرك جودة منافسه، وأضاف: أعتقد أنه أحد أفضل الأجيال بين لاعبي كولومبيا في السنوات الأخيرة. إنهم يلعبون في أندية كبيرة في العالم والعديد منهم في البرازيل.



وواصل: ليس لدي أدنى شك في أننا سنخوض مباراة أكثر تنافسية، وربما ليست مفتوحة لأن الفرق ستكون مهتمة دفاعيا لكنني أعتقد أنها ستكون مباراة مليئة بالفرص الجيدة. نأمل أن نتمكن بالخروج بأفضل نتيجة منها.



وخاضت كولومبيا 25 مباراة متتالية دون هزيمة وفازت على البرازيل 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر الماضي لكن المدرب البرازيلي يقول إنه يريد التركيز على مسيرة فريقه.



وختم: كولومبيا فريق ممتع. خاض 25 مباراة دون هزيمة وهذا لا يمكن أن يحدث صدفة بل يتطلب الكثير من العمل.

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