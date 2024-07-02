مدرب البرتغال يحث بايرن على التعاقد مع بالينيا

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حث روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي نادي بايرن ميونخ الألماني لتجديد عرضه لضم لاعب خط الوسط جواو بالينيا لاعب فولهام الحالي بعدما كان قريباً من التعاقد معه الصيف الماضي قبل أن تفشل الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وبعد تأهل المنتخب البرتغالي لدور الثمانية ببطولة أكأسمم أوروبا عقب الفوز على المنتخب السلوفيني 3 - صفر بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قال مارتينيز: أنا سعيد للغاية بأدائه، لديه تأثير كبير على طريقة لعبنا.





وأضاف: جواو سيقوي بايرن. يجعل اللاعبين الذين يتواجدون حوله أفضل. يستحق كل ما يحصل عليه.

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ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي يوم الجمعة في هامبورغ بدور الثمانية، حيث ينتظر أن يبدأ بالينيا في التشكيل الأساسي مرة أخرى بحثا عن التألق مجددا.