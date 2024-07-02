مشجعات كأس أوروبا يتعرضن لـ"التحرش الجنسي".. والمتهم "عجوز ثمانيني"
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ألقت شرطة برلين القبض على رجل ثمانيني بتهمة التحرش الجنسي بعدد كبير من المشجعات الحاضرات لمباريات كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.
وتستضيف ألمانيا بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي بدأت منتصف الشهر الماضي وتستمر حتى يوم 14 من يوليو الجاري.
وكشفت صحيفة "فيلت" الألمانية يوم الثلاثاء أن شرطة برلين تلقت الكثير من البلاغات حول تعرض عدد كبير من المشجعات لتحرش جنسي أثناء مشاهدتهن لمباريات كأس أوروبا الحالية، لكن لم يتم التعرف عليه نظراً لكثافة الحشود المتواجدة في المناطق التي وقعت بها الحوادث.
وواصلت: تلقت الشرطة بلاغاً بعد آخر من عدة فتيات يشتكين من تعرضهن للتحرش، ولكن واحدة منهن استطاعت التقاط صورة للرجل المتهم وقدمتها للشرطة، التي فاجأها ما رأت.
وأتبعت: اكتشفت الشرطة أن الرجل المتهم يبلغ من العمر 80 عاماً، ولم يسبق له ارتكاب أي جريمة من قبل، وتم أخذ بصماته وأُطلِق سراحه بانتظار مزيد من التحقيقات.
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