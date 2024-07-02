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موراتا أتلتيكو غريزمان
موراتا في مباراة سابقة مع أتلتيكو مدريد

موراتا يتمسك بالبقاء مع أتلتيكو مدريد

العربية.نت
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أكد ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا، أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف فريقه أتلتيكو مدريد وسط تكهنات حول رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال موراتا في منشور عبر حسابه وحساب أتلتيكو مدريد على شبكة "إنستغرام" يوم الثلاثاء: لا أتخيل مدى مذاق الفوز بشيء ما وأنا ارتدي هذا القميص ولن أتوقف عن ذلك لحين تحقيق هدفي.

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ولعب موراتا في صفوف ريال مدريد بين عامي 2010 و2014 وانضم إلى أتلتيكو في 2019 بعد فترة احترافية في تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، قبل أن ينتقل مجددا ليوفنتوس بين عامي 2020 و2022، لكنه غاب عن تتويج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني في 2021.

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