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سولاري بجانب النصب التذكاري.. وفي الصورة الأخرى بقميص السعودية

نصب تذكاري لمدرب السعودية في الأرجنتين

العربية.نت
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كشفت بلدية مدينة روزاريو الأرجنتينة، يوم الاثنين، النقاب عن النصب التذكاري تكريما وتخليدا لخورخي سولاري، الذي قاد السعودية إلى تحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 1994، وبلوغ دور الـ 16 لأول مرة.

وقدمت المدينة التمثال للبالغ من العمر "82 عاما" تكريما لمسيرته واحتفالا باسهاماته التي حققها كلاعب مع أندية نيولز أولد بويز و فيليز سارسفيلد وريفر بليت العريق وإستوديانتس لابلاتا في الأرجنتين إضافة إلى توريون المكسيكي، ونجاحه التاريخي مع "الأخضر" في المونديال.

وأشرف سولاري على تدريب عدة أندية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أتلتيكو حونيور في كولومبيا ونيولز أولد بويز المعروف بفريق بطفولة ليونيل ميسي، كما قاد إنديبندينتي، وكان مدربا لنادي تينيريفي في إسبانيا، وقاد منتخب السعودية في مونديال أميركا.

وبعد نجاحه مع "الأخضر" أشرف على تدريب نادي يوكوهاما ماريونوس الياباني، ثم أميركا المكسيكي وبرشلونة الإكوادوري وعدة أندية في أميركا اللاتينية.

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قبل أن يؤسس مع لاعبين سابقين في منتخب الأرجنتين نادي ريناتو سزاريني لتدريب وتعليم كرة القدم، علما أنه دعم سانتياغو سولاري أسطورة ريال مدريد.

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