مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مالين هولندا رومانيا
مالين سجل هدفين

هولندا تنهي مغامرة رومانيا وتبلغ ربع نهائي "يورو 2024"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سجل كودي غاكبو هدفا وقدم تمريرة حاسمة لزميله دونييل مالين ليقودا هولندا لبلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" بعد الفوز 3-صفر على رومانيا، إذ أحرز مهاجم ليفربول هدفه الثالث في المسابقة المقامة بألمانيا اليوم الثلاثاء.

وتلعب هولندا في الدور المقبل مع الفائز بين النمسا وتركيا.

وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات من وسائل إعلام محلية وجماهيره بسبب الأداء الدفاعي والخسارة 3-2 أمام النمسا في آخر مباراة بدور المجموعات، لكنه انتفض وفرض سيطرته أمام رومانيا ليبلغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة منذ عام 2008.

ومنح غاكبو التقدم لهولندا بعد 20 دقيقة بعدما أطلق تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس رومانيا فلوريان نيتا.

وقبل النهاية، مر غاكبو من مدافعي رومانيا وأطلق تمريرة عرضية لزميله مالين الذي حول الكرة بسهولة نحو الشباك.

وعاد البديل مالين واختتم أهداف هولندا بعد مجهود فردي عقب الانطلاق في هجمة مرتدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة دعوات لتنحيه وتشكيك بصحته.. بايدن تحت ضغط الديمقراطيين بعد المناظرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط