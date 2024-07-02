هولندا تنهي مغامرة رومانيا وتبلغ ربع نهائي "يورو 2024"

1 دقيقة للقراءة

سجل كودي غاكبو هدفا وقدم تمريرة حاسمة لزميله دونييل مالين ليقودا هولندا لبلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" بعد الفوز 3-صفر على رومانيا، إذ أحرز مهاجم ليفربول هدفه الثالث في المسابقة المقامة بألمانيا اليوم الثلاثاء.

وتلعب هولندا في الدور المقبل مع الفائز بين النمسا وتركيا.

وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات من وسائل إعلام محلية وجماهيره بسبب الأداء الدفاعي والخسارة 3-2 أمام النمسا في آخر مباراة بدور المجموعات، لكنه انتفض وفرض سيطرته أمام رومانيا ليبلغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة منذ عام 2008.

ومنح غاكبو التقدم لهولندا بعد 20 دقيقة بعدما أطلق تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس رومانيا فلوريان نيتا.

وقبل النهاية، مر غاكبو من مدافعي رومانيا وأطلق تمريرة عرضية لزميله مالين الذي حول الكرة بسهولة نحو الشباك.

وعاد البديل مالين واختتم أهداف هولندا بعد مجهود فردي عقب الانطلاق في هجمة مرتدة.