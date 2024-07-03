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ميسي ألفاريز
ألفاريز في مباراة سابقة إلى جانب ليونيل ميسي

ألفاريز وأوتامندي في قائمة الأرجنتين بأولمبياد باريس

بوينس آيرس - رويترز
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اختارت الأرجنتين جوليان ألفاريز ونيكولاس أوتامندي ضمن تشكيلة منتخب كرة القدم للرجال المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس رغم انشغال اللاعبين في كأس كوبا أميركا المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

ويدرب خافيير ماسكيرانو المنتخب الأولمبي المكون من 18 لاعبا واستدعى الفائز بالميدالية الذهبية مرتين أوتامندي (36 عاما) والحارس جيرونيمو رولي (32 عاما) ضمن اللاعبين فوق السن.

وخاض ألفاريز لاعب مانشستر سيتي وأوتامندي لاعب بنفيكا بالفعل أكثر من 50 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب.

وإلى جانب رولي الموجود أيضا في تشكيلة كوبا أميركا من المقرر أن ينضم الثلاثي إلى فريق المدرب ماسكيرانو بعد البطولة التي بلغت فيها الأرجنتين دور الثمانية.

وكان ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم وقائد الأرجنتين، قد استبعد بالفعل المشاركة في الأولمبياد إذ أشار اللاعب (37 عاما) إلى حاجته إلى ترشيد مجهوده في نهاية مشواره.

وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد في 24 يوليو تموز أي بعد 10 أيام فقط من نهائي كوبا أميركا.

وتلعب الأرجنتين في مجموعة واحدة مع المغرب والعراق وأوكرانيا في المسابقة التي تضم 16 فريقا.

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