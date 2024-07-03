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كانافارو، سوليناس ووالتر زينغا

الإيطاليون في السعودية.. تجارب متواضعة سقطت من الذاكرة

العربية.نت
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حققت إيطاليا نجاحات كبيرة في عالم كرة القدم وقدمت مجموعة من أبرز المدربين اللامعين لمختلف الأندية الأوروبية، إلا أن تجارب أبنائها في السعودية لم تصب أي نجاح منتظر، بل إن أغلبها سقط من الذاكرة.

واقترب اتحاد جدة من التعاقد مع المدرب الإيطالي الشهير ستيفانو بيولي بطل الدوري في بلاده قبل موسمين مع ميلان، وذلك لخلافة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي تم فسخ التعاقد معه يوم الثلاثاء عقب 8 أشهر من استلامه المهمة.

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ومر على كرة القدم 7 مدربين إيطاليين، أحدهم مدرب المنتخب السعودي الحالي روبرتو مانشيني والذي استلم منصبه أواخر العام الماضي.

وسبق مانشيني بطل أوروبا 2020 مع بلاده، 6 مدربين مع 3 أندية فقط أحدها الاتحاد، الذي دربه جوزيبي دوسينا في 2001 لكنه لم يستمر طويلا، وتولى مساعده أنتونيلو كوكوريدو تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

في الجانب الآخر تعاقد النصر مع والتر زينغا حارس إيطاليا الشهير في مونديال 1990، وقاد القسم الأول من موسم 2010-2011 لكنه أقيل في منتصف الموسم، وبعد 5 أعوام تعاقد مع مواطنه الشهير فابيو كانافارو لكن الأخير أقيل من منصبه عقب 12 مباراة فقط.

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