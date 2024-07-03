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فينيسيوس البرازيل كولومبيا
فينيسيوس خلال مباراة البرازيل وكولومبيا

البرازيل تفقد خدمات فينيسيوس في مباراة الأوروغواي

نيويورك - د ب أ
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يفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور خلال مواجهته المرتقبة ضد الأوروغواي في دور الثمانية لكوبا أميركا السبت المقبل بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام كولومبيا في ختام دور المجموعات يوم الأربعاء.


وهذه هي البطاقة الصفراء الثانية التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة بعدما تلقى إنذاراً أمام الباراغواي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيكون غياب فينيسوس بمثابة ضربة موجعة لمنتخب البرازيل، الساعي للتتويج بلقب كوبا أميركا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

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وخاض فينيسيوس (23 عاماً) 33 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، أحرز خلالها 5 أهداف.

يذكر أن منتخب البرازيل تأهل لدور الثمانية في كوبا أميركا بعد حلوله ثانيا في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات الباراغواي وكوستاريكا وكولومبيا برصيد 5 نقاط.

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