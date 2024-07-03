المستشار الألماني يحضر مباراة بلاده أمام إسبانيا

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سيحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مباراة بلاده في ربع نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الإسباني.

وقالت كريستيان هوفمان، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة يوم الأربعاء إن شولتس سيكون حاضرا في المباراة التي ستقام بشتوتغارت.

وأضافت هوفمان : يتطلع المستشار لاستمرار هذا المهرجان الأوروبي، حيث يلتقي الناس سويا باحترام وتقدير.

وكان شولتس حاضرا عندما فاز المنتخب الألماني على نظيره المجري 2 - صفر، وفي التعادل مع المنتخب السويسري 1-1 في دور المجموعات، وعاد للتواجد في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي 2 - صفر في دور الـ16.