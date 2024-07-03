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بالينيا في مباراة سابقة بين فولهام ووست هام

بايرن يقترب من إتمام تعاقده مع البرتغالي بالينيا

العربية.نت
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كشفت شبكة "سكاي" يوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني اقترب من التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا، لاعب وسط فولهام الإنجليزي مقابل 46 مليون يورو.

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ووفقاً للشبكة فإن بالينيا (28 عاماً) سيوقع على عقد يبقيه في بايرن حتى عام 2028، وستكتمل الصفقة بعد إجراء الفحص الطبي الذي سيتحدد بعد نهاية مباراة البرتغال وفرنسا في دور الثمانية بكأس أوروبا الجمعة.

وكان بايرن يرغب في ضم لاعب خط الوسط الصيف الماضي لكن الصفقة انهارت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بسبب عدم حصول فولهام على لاعب بديل له.

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