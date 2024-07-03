تركيا تقصي النمسا وتلاقي هولندا في ربع نهائي كأس أوروبا

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سجل المدافع ميريح ديمرال هدفين ليصعد منتخبه تركيا إلى ربع نهائي كأس أوروبا عقب الفوز على النمسا 2-1 يوم الثلاثاء في ثمن النهائي.



وأحرز ديمرال هدفه الأول بعد مرور 57 ثانية فقط وهو أسرع هدف في تاريخ المباريات الإقصائية ببطولة أوروبا، ومن ثم عاد لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59، ولم يفلح هدف ميكائيل غريغوريتش بإعادة النمسا إلى المباراة إذ انتهى اللقاء بنتيجة 2-1 لمصلحة الأتراك.



وستواجه تركيا نظيرتها هولندا التي تغلبت على رومانيا 3-0 يوم الثلاثاء.