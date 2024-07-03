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إسبانيا
إسبانيا قدمت مستويات لافتة خلال البطولة

ديل بوسكي واثق من فوز إسبانيا على ألمانيا

مدريد - د ب أ
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لا يشك فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم بقدرة إسبانيا على هزيمة ألمانيا عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة في دور الثمانية في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

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وقال ديل بوسكي (73 عاماً) في مقابلة مع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، نشرتها يوم الأربعاء: إسبانيا تلعب كرة قدم أسرع من ألمانيا. أنا مقتنع تماما من أن لدينا أفضلية.

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وأضاف ديل بوسكي، الذي قاد المنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة كأس أوروبا 2012: لا أريد أن أكون قليل الاحترام، ويجب أن نحافظ على تواضعنا. ولكنني أعتقد أن إسبانيا أفضل في عدة جوانب، حتى لو كان المنتخب الألماني يمتلك هجوما أقوى خاصة في ظل وجود موسيالا.

وختم: نحن المرشحون، لا يوجد لدي شك في أننا سنفوز. كل شيء على مايرام في الهجوم والدفاع.

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